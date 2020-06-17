Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ Павел Кудрявцев, старший вице-президент ВТБ, назначен руководителем департамента розничного бизнеса банка. Обновленная структура подразделения предполагает объединение сразу нескольких продуктовых направлений: продажи банковских продуктов в массовом сегменте и работу с состоятельными клиентами.





В новой должности он будет отвечать за организацию и развитие всех розничных продаж в офисном канале банка, включая выдачи ипотечных и автокредитов, партнерский канал по взаимодействию с застройщиками и автодилерами, зарплатные проекты, а также работу с сегментом «Привилегия».



Главной задачей для объединенного департамента розничного бизнеса станет укрепление лидерских позиций банка во всех сферах обслуживания клиентов.



«Мы реформируем процесс разработки и внедрения новых инструментов управления продажами, кардинально изменим бизнес-модели и подход к управлению физической дистрибуцией. Банк нацелен на рост доли рынка во всех сегментах обслуживания клиентов, активное привлечение новых и обеспечение выполнения цели по расширению клиентской базы с текущих 13 млн до 18 млн человек в перспективе трех лет», – прокомментировал Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.



Павел Кудрявцев родился в Москве. В 2000 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Экономика». Его профессиональный опыт в банковской сфере – более 20 лет. В группе ВТБ Павел с 2014 года: руководил Private Banking ВТБ24, последние два года возглавлял департамент по работе с состоятельными клиентами ВТБ (сегмент «Привилегия»). За это время Павел трансформировал бизнес по работе с привилегированными сегментами, что позволило банку занять лидирующие позиции в стране как по объемам и количеству клиентов, так и по качеству обслуживания, сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО).





17 июня 2020 года



