среда 17.06.2020 14:57:14 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Павел Кудрявцев возглавил департамент розничного бизнеса ВТБ

Павел Кудрявцев, старший вице-президент ВТБ, назначен руководителем департамента розничного бизнеса банка. Обновленная структура подразделения предполагает объединение сразу нескольких продуктовых направлений: продажи банковских продуктов в массовом сегменте и работу с состоятельными клиентами.


В новой должности он будет отвечать за организацию и развитие всех розничных продаж в офисном канале банка, включая выдачи ипотечных и автокредитов, партнерский канал по взаимодействию с застройщиками и автодилерами, зарплатные проекты, а также работу с сегментом «Привилегия».

Главной задачей для объединенного департамента розничного бизнеса станет укрепление лидерских позиций банка во всех сферах обслуживания клиентов.

«Мы реформируем процесс разработки и внедрения новых инструментов управления продажами, кардинально изменим бизнес-модели и подход к управлению физической дистрибуцией. Банк нацелен на рост доли рынка во всех сегментах обслуживания клиентов, активное привлечение новых и обеспечение выполнения цели по расширению клиентской базы с текущих 13 млн до 18 млн человек в перспективе трех лет», – прокомментировал Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

Павел Кудрявцев родился в Москве. В 2000 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Экономика». Его профессиональный опыт в банковской сфере – более 20 лет. В группе ВТБ Павел с 2014 года: руководил Private Banking ВТБ24, последние два года возглавлял департамент по работе с состоятельными клиентами ВТБ (сегмент «Привилегия»). За это время Павел трансформировал бизнес по работе с привилегированными сегментами, что позволило банку занять лидирующие позиции в стране как по объемам и количеству клиентов, так и по качеству обслуживания, сообщает пресс-служба банка ВТБ (ПАО).


17 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.