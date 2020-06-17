В Орловской области заблокировали сайты с информацией о продаже медицинских справок

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В Орловской области заблокировали сайты с информацией о продаже медицинских справокИнтернет-ресурсы заблокированы по требованию прокуратуры Новосильского района.
Прокуратура Новосильского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила два сайта, содержащих информацию о продаже медицинских справок без фактического прохождения медицинского осмотра, что противоречит положениям Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещается распространение сведений, за которые предусмотрена уголовная или административная ответственность.
За изготовление, сбыт и использование поддельных документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 327 УК РФ).
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.
В настоящее время доступ к интернет-ресурсам заблокирован.
Орловское Информбюро
17 июня 2020 года