В Дмитровском районе перевернулся грузовик ДТП произошло рано утром. Есть пострадавшие.





Сообщение о ДТП в с. Домаха Дмитровского района поступило сегодня в 6:09. На месте ДТП работали пожарные 18 ПСЧ. Водитель автомобиля «Газель» не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля в кювет с последующим столкновением с деревом. В результате ДТП есть пострадавший, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



