Орёл мечтает вернуть себе крылья В жаркую погоду мы все чаще смотрим на небо - в поисках облаков, которые могут принести прохладу. Но есть и те орловцы, для кого постоянный взгляд вверх – залог успеха. Речь о мастере спорта международного класса по авиамодельному спорту Дмитрии Рослякове. С чемпионом познакомилась Анастасия Дорохова.





Любовь к небу у маленького Димы началась еще до школы. Однажды отец взял будущего чемпиона с собой на соревнования. Там мальчишке подарили первую модель. А в 2009 году Дмитрий Росляков завоевал свою дебютную небесную награду.



Дмитрий Росляков, мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту: «Я поехал в Брянск и занял там третье место по радиобою. Соревнования заключаются в том, что летают две модели, на них цепляют ленточки 15 метров и кто больше сделает отрубов, тот и выиграл».

Призы Дмитрия Рослякова – это второе, что бросается в глаза при входе в мастерскую. На первом плане - модели. Те, с которыми выступает Дмитрий, внешне похожи на привычные планеры. И управлять ими также непросто. Важно удержать модель в воздухе ровно шесть минут, а затем посадить в назначенную точку. Ошибешься – оштрафуют.



Познакомившись с моделями, изучаем результаты спортивного труда – награды. А их у Дмитрия Рослякова достаточно. К двадцати одному году спортсмен собрал полный комплект медалей этапов Кубка Мира. А на день рождения сделал себе подарок – «звание мастера спорта международного класса». Следующий шаг – создание федерации.



Дмитрий Росляков, мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту: «Федерация авиамодельного спорта была зарегистрирована в 2018 году - чтобы привлекать детей в авиамодельный спорт».

Но федерации – не все, что необходимо для поддержания традиций авиационного спорта в регионе. Соревнования у нас не проводились уже пять лет. Нет должных условий. А ведь аэродром Пугачевка известен по всему миру.



Дмитрий Росляков, мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту: «В Орловской области очень хорошие поля. И хорошие потоки. Из-за того, что хорошие потоки – интереснее соревноваться. Чем дольше человек летает, тем это сложнее».

Но и на этом трудности орловского авиамодельного спорта не заканчиваются. С 2019 года в России действует так называемый «закон о дронах», под который подпадают и авиамодели тяжелее 250 граммов. Каждый полет – только после регистрации и специального письма.



Дмитрий Росляков, мастер спорта международного класса по авиамодельному спорту: «Как спортсменам нам это очень осложняет жизнь. Регистрация моделей - только с 14 лет, получается, что юниоры не могут выступать и тренироваться на данных самолетах. Это очень плохо».

Когда Орёл вновь воспарит на своих крыльях? Пора вспомнить о спортивных традициях крылатого города. В советское время Орел не раз принимал лучших авиамоделистов страны. Здесь нужно желание. И речь не только о молодом чемпионе.





Анастасия Дорохова

17 июня 2020 года



