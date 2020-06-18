Парад Победы в историческую дату: 75 лет спустя

24 июня 2020 года на Красной площади в Москве состоится Парад Победы, который будет символизировать преемственность поколений и напомнит жителям нашей страны и всего Мира самый известный триумфальный военный парад в советской и российской истории 1945 года. В этот дождливый день победного июня 1945 года по Красной площади прошли торжественным маршем колонны и шеренги советских воинов, только месяц тому назад повергнувших германский нацизм в самом центре Европы.



Решение о проведении парада было принято 15 мая и оглашено Верховным Главнокомандующим Иосифом Сталиным во время тожественного приема в Кремле, куда были приглашены советские военачальники и те, кто ковал победу на научном, культурном, трудовом фронтах - ученые, мастера искусства, лучшие конструкторы, инженеры, рабочие и колхозники.



Подготовка к торжествам заняла чуть более месяца, во время которой позабывшие за время ратного лихолетья строевой шаг, а то и вовсе незнакомые с ним, закаленные солдаты и офицеры-фронтовики тщательно готовились к триумфальному параду. От каждого из десяти стратегических фронтовых объединений, сражавшихся на театре войны с Германией к началу 1945 г, был сформирован сводный пятибатальонный полк в количестве 1465 рядовых, сержантов, офицеров и генералов. Отдельный полк представлял Военно-морской флот, к параду привлекались и части Московского гарнизона, военные академии и училища, учебные заведения суворовцев и нахимовцев.



В 10 часов утра 24 июня 1945 года взоры ведущих средств массовой информации СССР и всего остального мира были прикованы к Красной площади. Командующий победным парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский обратился с рапортом к принимающему параду Маршалу

Советского Союза Георгию Жукову. Эксперт Среднерусского института управения-филиала РАНХиГС, доктор политических наук, заведующий кафедрой гражданского права Дмитрий Цыбаков напоминает, что именно маршал Победы Георгий Жуков был единственным, кто обратился в тот день с трибуны Мавзолея к советскому народу и всему мировому сообществу с приветственной речью в честь безоговорочного триумфа над гитлеровским агрессором.



Проходившие маршем советские войска повторяли существовавшую на начало 1945 года конфигурацию советско-германского противостояния: вслед за юными барабанщиками шли парадные расчеты, представлявшие Карельский, Ленинградский, 1-й Прибалтийский, 3-й,2-й и 1-й Белорусские, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Украинские фронты, сводный морской полк из представителей Северного, Балтийского и Черноморского флотов, Днепровской и Дунайской военных флотилий.



Под звуки военного оркестра знаменная группа пронесла 200 штандартов войск и военизированных организаций поверженного неприятеля и бросила их к подножию Мавзолея.



Парад продолжали сводный полк Московского гарнизона, расчеты академий и военных училищ, сводная кавалерийская бригада, колонны бронированной военной техники и артиллерии. Вечером столица была озарена залпами праздничного салюта.



Парад 24 июня 1945 года навсегда запечатлен в мировой исторической памяти и по своему значению не имеет аналогов в массовом общественном сознании. Памяти героических предков должны быть достойны защитники современной России, повторяющие победный марш на Красной площади в 24 июня 2020 году – резюмирует эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС Дмитрий Цыбаков.





18 июня 2020 года



