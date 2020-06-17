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Аварийный дом на Черкасской в Орле до сих пор не расселен

Еще в 2013 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Расселить его должны были, согласно бумагам, в прошлом году, но там до сих пор живут орловцы. Причем две квартиры из трех муниципальные.


Потрескавшийся фундамент, покосившиеся ступени, залитый водой подвал. Дом № 73 по улице Черкасской в Орле - без удобств и водопровода, отапливается газовыми печами, которые также в аварийном состоянии.

Семья Волковых покинула свою квартиру. Три года скитаются по съемному жилью. Говорят, что боятся за свою жизнь. Городские власти нашли выход - предложили переехать в маневренный фонд. Однако, как говорят Волковы, этот вариант не лучше их «родного» жилья.

Людмила Волкова жительница г. Орла: «Назвали мне адрес, чтобы пойти выбрать себе там комнату. Когда я пришла туда, это равносильно тому что из этого «дворца» переехать в тот. Точно такое же помещение».

Ситуацию усугубил тот факт, что управляющая компания - банкрот, потому никаких работ не производила. На состояние дома повлиял и затяжной ремонт моста Дружбы - он находится в непосредственной близости. В настоящее время прокуратурой проводится проверка соблюдения прав граждан имеющих жилье в аварийном доме.

Татьяна Сорокина, замначальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «В нарушение действующего законодательства органами власти города Орла своевременные меры по отбору новой управляющей компании приняты не были. Также не были приняты надлежащие меры по обеспечению безопасных условий проживания граждан. В целях защиты жилищных прав граждан прокуратура Заводского района направила в суд два исковых заявления об обязании администрации города Орла предоставить им благоустроенное жилье». 



Анна Вайсергисер
17 июня 2020 года
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