В Орле на подходе новый «карточный домик»? Жители многоквартирного дома на Кромском шоссе боятся, что их жилье разделит вскоре печальную участь знаменитого дома на набережной Дубровинского. Здание бывшего общежития много лет остается без управляющей компании, что самым плачевным образом сказалось на капитальных конструкциях и коммуникациях постройки.





По зданию бывшего общежития жильцы проводят нам экскурсию, как по какому-нибудь причудливому музею жилищного неблагополучия. Чтобы почувствовать себя на обочине коммунальной сферы, здесь есть все необходимое: лопнувшая кладка, грибок, черная плесень, повсеместные течи в сочетании с ветхой проводкой.



Старожилы с ностальгией вспоминают: когда дом еще был общежитием предприятия, пусть и ветхим, здание обслуживалось исправно и регулярно.



Любовь Колчева, жительница дома № 15 по Кромскому шоссе: «У нас убирали плесень, грибок, купоросили - все делали. Как передали городу, все - мы никому не нужны».

Валентина Лёвкина, жительница дома № 15 по Кромскому шоссе: «Мы вообще брошены! Дом брошенный. У нас уже лет десять, наверное, нет управляющей компании».

В орловской мэрии нас пытались убедить, что жители сгущают краски, а ситуация с домом № 15 далека от критической. По словам чиновников, жильцы сами стоят на пути своего коммунального благополучия.



Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта администрации г. Орла: «Несмотря на то, что мы называем данный дом брошенным, администрация за ним следит, за счет муниципальных средств он готовится к осенне-зимнему периоду. Данный дом аварийным не признан. В настоящий момент он находится в программе по капитальному ремонту. В 2015 году подрядчик должен был приступить к работам, но собственники помещений запретили работы проводить, договор был расторгнут».

Жильцы, в свою очередь, утверждают: «задний ход» дали вовсе не они, а сам подрядчик.



Марина Крючкова, жительница дома № 15 по Кромскому шоссе: «Когда эти люди посмотрели вот на это все, знающие грамотные люди со строительным образованием, и сказали, что здесь никакого капремонта быть не может, и отвечать мы не хотим. Ваш дом сложится как карточный домик».

В этой связи жильцы попросили нас обратиться от их лица в прокуратуру области. Люди считают, что их жилищные права грубо нарушены, а состояние дома таит в себе реальную угрозу.





Иван Суверин

17 июня 2020 года



