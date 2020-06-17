Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Откроют всё - но поэтапно. Сегодня на заседании регионального оперштаба представили календарь дальнейшего снятия ограничений.



- Не аварийный, но опасный. Почему дом на Кромском шоссе оказался «брошенным»? И что ждет жильцов?



- В Спасское-Лутовиново - на прогулку и экскурсию. Какие ещё сюрпризы приготовили в усадьбе Тургенева?



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Вести-Орёл

17 июня 2020 года



