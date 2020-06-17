В Орле снятый асфальт планируют использовать для отсыпки дорог в частном секторе

Асфальт, снятый с ремонтируемых объектов, планируется переработать в крошку и использовать для отсыпки улиц частного сектора. В прошлом году таким образом были приведены в порядок 35 окраинных улиц.



В этом году планируется отсыпать асфальтогранулятом ул. Текстильную, Электровозную (от Тульской до дома №53 по Электровозной), Серпуховскую (от Электровозной до Деповской), Шульгина (от Электровозной до Контактной), Крестьянскую (от Электровозной до Деповской), Контактную, Лужковскую (от дома №1 до дома №52 по этой улице), Тамбовскую, 6-й Орловской дивизии, переулки Островского и Половецкий.



Отсыпку этих улиц частного сектора планируется завершить до 23 июля. Работы будет производить «Спецавтобаза», сообщает сайт городской администрации.





Вести-Орёл

17 июня 2020 года



