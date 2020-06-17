От орловцев ждут имущественные налоги на сумму 498 миллионов рублей Совсем немного времени остается до начала массовой рассылки налоговых уведомлений за 2019 год. ИФНС России по г. Орлу начислила имущественные налоги физическим лицам за 2019 год.





Общая сумма исчисленных имущественных налогов составила 498 млн. рублей. Лидером по начислениям стал транспортный налог. Орловцы должны будут оплатить 341 млн. рублей. Налог на имущество физических лиц составил 89 млн. рублей, а земельный - 68 млн. рублей.



По сравнению с начислениями за 2018 год, общая сумма налогов возросла на 40 млн. рублей или на 9 %.



Инспекция ФНС России по г. Орлу напоминает: налоговые уведомления налогоплательщикам направляются по почте, а пользователи интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика» получат их в электронном виде в своих личных кабинетах.



Оплатить имущественные налоги за 2019 год необходимо не позднее 1 декабря 2020 года, сообщает пресс-службы ИФНС России по городу Орлу.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



