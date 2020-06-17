Орловчанки смогут надеть каблучки В Орле ремонтируют тротуары.





Как сообщает сайт городской администрации, в рамках реализации программы «Комплексное развитие улично-дорожной сети», в 2020 году будут отремонтированы тротуары вдоль улиц 1-й Посадской (от Гагарина до Комсомольской), Высоковольтной, Поселковой, Латышских стрелков (от дома № 61 А до улицы Авиационной), по нечетной стороне улицы Плещеевской.



Также планируется привести в порядок отдельные объекты улично-дорожной сети: пер. Левоовражный, улицы Линейную (от Скульптурной до многоквартирных домов) и Бурова (от Родзевича-Белевича до Коневской).

До 7 августа будут восстановлены парковки на ул. Правый берег реки Орлик: в районе дома №2 по ул. 1-й Пушкарной, у сквера Лескова и сквера Маяковского.



Подрядчики по всем работам в рамках текущего ремонта дорог определены.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



