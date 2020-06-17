В Орловской области продолжает действовать госпрограмма содействия занятости населения Одним из направлений является помощь подросткам в возрасте от 14 до 18 лет при устройстве на работу в летний период.





Меры поддержки осуществляются за счет средств работодателей и материальной помощи от центра занятости. Для получения информации о вакансиях, необходимо обратиться в любой центр занятости. В связи с распространением коронавирусной инфекции на работы подросткам пока выходить нельзя, но документы уже принимаются. Необходимо иметь следующие документы: паспорт, пенсионное свидетельство, ИНН, разрешение одного из родителей, медицинскую справку и справку из учебного заведения.



По итогам прошлого года нашли работу и подработку порядка двух тысяч молодых людей. В этом планируется трудоустроить уже две тысячи семьсот человек.





Эва Стасюлевич

17 июня 2020 года



