Прокуратура области отреагировала на наш сюжет о плачевном состоянии дома № 15 по Кромскому шоссе

В нашем материале мы рассказывали о здании бывшего общежития, жильцы которого опасаются обрушения. В доме выкрошились капитальные стены и перекрытия, в негодность пришли коммуникации, протекают крыша и канализация. На этом фоне в общих и жилых помещениях распространяются плесень и грибок. Между тем, как нам сообщили в орловской мэрии, постройка до сих пор не признана аварийной.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Прокуратурой Орловской области по сведениям СМИ о неудовлетворительном состоянии многоквартирного жилого дома № 15 на Кромском шоссе г. Орла организована проверка. В ходе проверки прокуратурой с привлечением органов контроля будет дана правовая оценка соблюдению органами власти жилищного законодательства, а также своевременности и полноте принятия мер к обеспечению безопасных условий проживания граждан в указанном доме. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».





Иван Суверин

17 июня 2020 года



