665 орловцев с начала сезона обратились в медучреждения после укуса клещей Из них - 271 ребенок. Сейчас в Орле все городские территории повторно дезинфицируют акарицидными средствами.





Сегодня сотрудники дезстанции работали в скверах Гуртьева и Дворянское гнездо. До конца недели обработают парк Ботаника, территорию у озера Светлая Жизнь и другие любимые места прогулок горожан. Уже обработан от клещей парк в Спасском-Лутовинове.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



