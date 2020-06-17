Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения РФ утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), первые экзамены пройдут 3 июля. Соответствующий приказ ведомства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.



В пятницу, 3 июля, пройдут экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. Пробные экзамены пройдут 29 и 30 июня.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



