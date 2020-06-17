Сегодня бюллетени для голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию страны начали развозить в территориальные избирательные комиссии Бюллетени везут под строгой охраной, в специальных автомобилях. Последний из них прибудет к месту назначения - 19 июня. Следующий этап - доставка на избирательные участки. О том, как хранят бюллетени, пока они не попадут в руки избирателей, - расскажет Мария Семак.





Заказ государственной важности - выполнен. Бюллетени имеют несколько степеней защиты. Даже бумага не простая - с нанесенной типографским способом специальной сеткой. Каждый проверен, посчитан, упакован - под строгим надзором членов Избирательной комиссии Орловской области. Теперь дело за региональным управлением специальной связи. Задача - доставить ценный груз по назначению.



Вячеслав Надточеев, начальник управления специальной связи по Орловской области: «Для этого используется наш обученный специальный личный состав и специализированный автотранспорт. Поэтому избиратели наши могут не волноваться, бюллетени будут доставлены без всяких искажений, своевременно, точно и в срок».

Всего изготовлено 626 849 бюллетеней. Из них 143 242 - для голосования с использованием КОИБов. В области 723 избирательных участка. Туда бюллетени прибудут не позднее чем за два дня до голосования. Пока же такие «посылки» получили территориальные избирательные комиссии. И закрыли - за опечатанной металлической дверью.



Максим Прохоров, секретарь территориальной избирательной комиссии по Советскому району г. Орла:«Данные бюллетени приняты под охрану сотрудниками правоохранительных органов, помещены в специально оборудованное помещение - оборудованное сигнализацией, решетками на окнах, стальной дверью».

Всероссийский день голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля. Но использоваться бюллетени начнут уже с 25 июня этого года, когда на участках появятся первые участники голосования. Напомним, что проголосовать на своем участке можно с 25 июня по 1 июля без каких-либо предварительных заявлений. Для этого достаточно просто взять паспорт, прийти на участок в соответствии с графиком его работы и проголосовать.



Евгений Шевченко, член Центральной избирательной комиссии РФ: «Если вы решили проголосовать у себя дома, то уже сейчас и до 14 часов 21 июня можно подать заявление через личный кабинет Единого портала госуслуг. Либо, начиная с 16 июня, подать соответствующее обращение, можно даже устное, в ближайшую участковую избирательную комиссию, где вы планируете проголосовать».

А если в день голосования вы будете находиться далеко от места регистрации, то все равно можете воспользоваться своим законным правом и проголосовать - по месту пребывания. Заявления уже принимаются — во всех МФЦ, территориальных и участковых избирательных комиссиях, а также на портале Госуслуг.





Мария Семак

17 июня 2020 года



