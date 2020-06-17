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Не гуляйте в парках и скверах!

В Орле скверы и парки обрабатывают от клещей уже второй раз. Сегодня дезинфекторы провели акарицидную обработку на Дворянке и еще в нескольких скверах. Поэтому жителям Орла рекомендуют обращать внимания на предупреждающие надписи и не посещать места, где прошла обработка.


На обработку зеленых участков скверов и парков дезинфекторы выходят с раннего утра. Работают в защитной одежде - вещество, которым проводят опрыскивание травы, является токсичным. Поэтому и прогулки по обработанным территориям, особенно с домашними животными - небезопасны. И предупреждающие надписи игнорировать не стоит.

Лишь за одно утро дезинфекторы обработали 7 гектаров территорий. Но где конкретно прошла протравка ядом, можно понять не всегда.

Как показывает практика, спустя неделю после обработки, иксодовых клещей на протравленных территориях не находят. В почве инсектициды сохраняются еще как минимум месяц, поэтому ни грибы, ни ягоды, ни травы там собирать нельзя дней сорок. Токсичность вещества сохраняется на протяжении трех-семи дней.

Большая часть общественных территорий в Орле обработана. Уже обработаны Дворянское гнездо, сквер Бунина, сквер Тургенева, сквер Гуртьева. До конца недели должны опрыскать район озера Светлая Жизнь, Семинарский парк, бульвар Молодежи и Комсомольский сквер.

А тем, кто собрался в лес, стоит надеть закрытую светлую одежду. И во время и после прогулки нужно внимательно осмотреть друг друга.

Галина Волянюк, главный врач Орловской дезинфекционной станции: «Если обнаружили присосавшегося клеща, старайтесь сами не снимать, потому что нужно знать методику снятия клеща. Снятого клеща необходимо отправить в лабораторию. И самый важный совет: не выбирайте место отдыха в кустарниковой зоне, в зарослях, где высокий травостой, это излюбленное место обитания клещей». 

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей уже пострадало 665 человек. Что на 30 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше 16 % клещей, исследованных в лаборатории, оказались заражены боррелиями.


Татьяна Тимохина
17 июня 2020 года
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