Не гуляйте в парках и скверах! В Орле скверы и парки обрабатывают от клещей уже второй раз. Сегодня дезинфекторы провели акарицидную обработку на Дворянке и еще в нескольких скверах. Поэтому жителям Орла рекомендуют обращать внимания на предупреждающие надписи и не посещать места, где прошла обработка.





На обработку зеленых участков скверов и парков дезинфекторы выходят с раннего утра. Работают в защитной одежде - вещество, которым проводят опрыскивание травы, является токсичным. Поэтому и прогулки по обработанным территориям, особенно с домашними животными - небезопасны. И предупреждающие надписи игнорировать не стоит.



Лишь за одно утро дезинфекторы обработали 7 гектаров территорий. Но где конкретно прошла протравка ядом, можно понять не всегда.



Как показывает практика, спустя неделю после обработки, иксодовых клещей на протравленных территориях не находят. В почве инсектициды сохраняются еще как минимум месяц, поэтому ни грибы, ни ягоды, ни травы там собирать нельзя дней сорок. Токсичность вещества сохраняется на протяжении трех-семи дней.



Большая часть общественных территорий в Орле обработана. Уже обработаны Дворянское гнездо, сквер Бунина, сквер Тургенева, сквер Гуртьева. До конца недели должны опрыскать район озера Светлая Жизнь, Семинарский парк, бульвар Молодежи и Комсомольский сквер.



А тем, кто собрался в лес, стоит надеть закрытую светлую одежду. И во время и после прогулки нужно внимательно осмотреть друг друга.



Галина Волянюк, главный врач Орловской дезинфекционной станции: «Если обнаружили присосавшегося клеща, старайтесь сами не снимать, потому что нужно знать методику снятия клеща. Снятого клеща необходимо отправить в лабораторию. И самый важный совет: не выбирайте место отдыха в кустарниковой зоне, в зарослях, где высокий травостой, это излюбленное место обитания клещей».

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона от укусов клещей уже пострадало 665 человек. Что на 30 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше 16 % клещей, исследованных в лаборатории, оказались заражены боррелиями.





Татьяна Тимохина

17 июня 2020 года



