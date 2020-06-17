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Обвиняемые в хищении денежных средств у одного из крупных банков предстанут перед судом

В орловском СК сообщили об окончании громкого уголовного расследования.


По словам следователей, в состав преступной группы вошли начальник отдела уголовного розыска, главный специалист отдела патриотического воспитания областной администрации, а также безработный орловец. Используя подставную фирму, фигуранты договорились с банком о возможности заключать от его имени кредитные договоры.

Вадим Жуков, старший следователь контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области: «Оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия, на получение ими денежных средств якобы для приобретения товаров на общую сумму более 5 миллионов рублей. Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению».



Иван Суверин
17 июня 2020 года
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