Обвиняемые в хищении денежных средств у одного из крупных банков предстанут перед судом В орловском СК сообщили об окончании громкого уголовного расследования.





По словам следователей, в состав преступной группы вошли начальник отдела уголовного розыска, главный специалист отдела патриотического воспитания областной администрации, а также безработный орловец. Используя подставную фирму, фигуранты договорились с банком о возможности заключать от его имени кредитные договоры.



Вадим Жуков, старший следователь контрольно-следственного отдела СУ СК РФ по Орловской области: «Оформили от имени банка фиктивные кредитные договоры с 70 гражданами Орловской области, без их ведома и согласия, на получение ими денежных средств якобы для приобретения товаров на общую сумму более 5 миллионов рублей. Указанными денежными средствами обвиняемые распорядились по своему усмотрению».





Иван Суверин

17 июня 2020 года



