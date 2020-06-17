В Орловском краеведческом музее идет активная работа с фондами Чтобы понять их размеры, достаточно знать, что в экспозиции находится всего полтора процента экспонатов.





Сегодня в Орловском краеведческом музее более 180 тысяч единиц хранения. Ежегодно фонды пополняются на 2 тысячи. Постепенно происходит процедура включения предметов в Государственный каталог. Эта работа должна быть завершена к декабрю 2025 года.



Татьяна Кострова, главный хранитель Орловского краеведческого музея: «Теперь у нас установлены очень строгие цифры ввода в Государственный каталог музейного фонда, для того чтобы вся страна видела, чем мы владеем с фотографиями каждого предмета, а так как предметов много, то на квартал приходится три тысячи триста предметов мы должны ввести в каталог».

В связи с этим работы у сотрудников прибавилось, но в полном объеме пока приступить к работе не получается - вмешалась пандемия с ее ограничениями. А за год нужно вводить в Госкаталог 13 тысяч предметов, но главная сложность даже не в этом.



Татьяна Кострова, главный хранитель Орловского краеведческого музея: «У нас разные предметы, хранятся они далеко не в идеальных условиях, поскольку площадей нам не хватает. Для того чтобы достать какие-то предметы, приходится передвигать, переставлять что-то, фотографировать, обратно ставить - и это все наша работа».

За время пандемии, с марта по июнь, в музее приняли 57 новых предметов, ввели в электронную базу 4000 записей, в Госкаталог музейного фонда РФ отправили 3250 предметов, вели работу в соцсетях, снимали свое видео и очень скучали по посетителям.



Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Музейный предмет живет только тогда, когда к нему приходят люди, созерцают, поэтому мы очень надеемся, что скоро музей откроется хотя бы для индивидуального посещения. У нас есть интересные выставочные проекты, не только на Гостиной, но и в Военно-историческом музее, в музее Русанова, будем с радостью ждать посетителей».

Министерство культуры предполагает, что музеи в стране смогут открыться в середине июля. Решение о возобновлении работы будет приниматься исходя из эпидобстановки в каждом регионе.





Эва Стасюлевич

17 июня 2020 года



