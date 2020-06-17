среда 17.06.2020 21:06:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловщина приближается к снятию ограничительных мер

С 23 июня Орел готов принимать туристов, причем остановиться они смогут в гостиницах. 25 июня пройдет апробация ЕГЭ с присутствием учеников, но только по их желанию. С 1 июля возобновят работу центры соцобслуживания и центры занятости - по предварительной записи. И это неполный список предприятий, которые вошли в календарный план поэтапного снятия ограничений.


Постепенно Орловщина приближается к снятию ограничительных мер. На заседании регионального оперштаба представили календарный план. В нем все подробно расписано - что и когда откроется вновь. Так, с 20 июня каждый сможет посетить свое любимое летнее кафе.

Но поскольку соблюдение санитарно-эпидемиологических правил теперь константа, придется собственникам летних веранд сократить число столиков. Расстояние между ними должно быть не менее полутора метров, а лучше два. Еще гостей планируют отделить друг от друга перегородками.

Владислав Султанов, владелец кафе: «Меня очень смущает, что ничего еще не разъяснили. В первую очередь и самый главный момент - кто несет ответственность за несоблюдение этих норм? Это гости сами находятся на этом расстоянии или мы должны бегать за каждым гостем».

Пока открываются только летние веранды, остальным предприятиям общепита придется подождать - как минимум до 10 июля. С 22 июня к работе вернутся торговые центры и непродовольственные магазины площадью до восьмисот квадратных метров. Обязательно: отдельный вход, антисептики для рук, идеальная чистота. Генеральную уборку придется проводить ежедневно перед открытием, плюс - каждые два часа дезинфекция поверхностей. Но маски и перчатки по-прежнему не снимаем.

Александр Румянцев, руководитель Роспотребнадзора по Орловской области: «У нас сохраняется свободный коечный фонд не менее 50%. Охват тестирования высокий, и темпы тестирования наращиваются - 157 на 100 тысяч населения. Показатели распространения инфекции несколько дней держатся менее единицы. Показатель смертности 1%».

Вакцинация и медосмотр детей возобновятся с 18 июня, но с оговоркой - только по дистанционной записи. С 29 июня планово приступят к приему стоматологи. В начале августа стартует тренировочный процесс для начинающих спортсменов, тогда же пройдут и первые соревнования, но без зрителей.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 18 июня мы снимаем ограничения на 14-дневный карантин и самоизоляцию для лиц, пребывающих из города Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. А также снимаем ограничения на перемещение автотранспорта и транспорта, осуществляющие пассажирские перевозки».

С 1 июля пригодится абонемент в спортзал. Также можно будет попариться в бане или получить ровный загар в солярии.


Анна Вайсергисер
17 июня 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.