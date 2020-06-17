Орловщина приближается к снятию ограничительных мер С 23 июня Орел готов принимать туристов, причем остановиться они смогут в гостиницах. 25 июня пройдет апробация ЕГЭ с присутствием учеников, но только по их желанию. С 1 июля возобновят работу центры соцобслуживания и центры занятости - по предварительной записи. И это неполный список предприятий, которые вошли в календарный план поэтапного снятия ограничений.





Постепенно Орловщина приближается к снятию ограничительных мер. На заседании регионального оперштаба представили календарный план. В нем все подробно расписано - что и когда откроется вновь. Так, с 20 июня каждый сможет посетить свое любимое летнее кафе.



Но поскольку соблюдение санитарно-эпидемиологических правил теперь константа, придется собственникам летних веранд сократить число столиков. Расстояние между ними должно быть не менее полутора метров, а лучше два. Еще гостей планируют отделить друг от друга перегородками.



Владислав Султанов, владелец кафе: «Меня очень смущает, что ничего еще не разъяснили. В первую очередь и самый главный момент - кто несет ответственность за несоблюдение этих норм? Это гости сами находятся на этом расстоянии или мы должны бегать за каждым гостем».

Пока открываются только летние веранды, остальным предприятиям общепита придется подождать - как минимум до 10 июля. С 22 июня к работе вернутся торговые центры и непродовольственные магазины площадью до восьмисот квадратных метров. Обязательно: отдельный вход, антисептики для рук, идеальная чистота. Генеральную уборку придется проводить ежедневно перед открытием, плюс - каждые два часа дезинфекция поверхностей. Но маски и перчатки по-прежнему не снимаем.



Александр Румянцев, руководитель Роспотребнадзора по Орловской области: «У нас сохраняется свободный коечный фонд не менее 50%. Охват тестирования высокий, и темпы тестирования наращиваются - 157 на 100 тысяч населения. Показатели распространения инфекции несколько дней держатся менее единицы. Показатель смертности 1%».

Вакцинация и медосмотр детей возобновятся с 18 июня, но с оговоркой - только по дистанционной записи. С 29 июня планово приступят к приему стоматологи. В начале августа стартует тренировочный процесс для начинающих спортсменов, тогда же пройдут и первые соревнования, но без зрителей.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 18 июня мы снимаем ограничения на 14-дневный карантин и самоизоляцию для лиц, пребывающих из города Москвы, Санкт-Петербурга и других субъектов РФ. А также снимаем ограничения на перемещение автотранспорта и транспорта, осуществляющие пассажирские перевозки».

С 1 июля пригодится абонемент в спортзал. Также можно будет попариться в бане или получить ровный загар в солярии.





Анна Вайсергисер

17 июня 2020 года



