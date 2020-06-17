Купальный сезон на Орловщине откроется с 20 июня Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Орловской области.





Жаркая погода на Орловщине сохраняется в течение нескольких недель. И орловцы уже открыли для себя пляжный сезон, не дожидаясь открытия официального. Сегодня наконец было принято решение об открытии пляжей с 20 июня.



В настоящее время к эксплуатации допущен 31 пляж, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.



Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано принять меры по безопасности на водных объектах. Особенно стоит уделить внимание детям. С приходом аномально жаркой погоды и началом летних школьных каникул число детей, отдыхающих у водоемов, увеличилось. Это повышает риск возникновения происшествий на воде. Родителям стоит контролировать детей, находящихся на пляже и в воде.





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



