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Купальный сезон на Орловщине откроется с 20 июня

Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности правительства Орловской области.


Жаркая погода на Орловщине сохраняется в течение нескольких недель. И орловцы уже открыли для себя пляжный сезон, не дожидаясь открытия официального. Сегодня наконец было принято решение об открытии пляжей с 20 июня.

В настоящее время к эксплуатации допущен 31 пляж, сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Главам городских округов и муниципальных районов рекомендовано принять меры по безопасности на водных объектах. Особенно стоит уделить внимание детям. С приходом аномально жаркой погоды и началом летних школьных каникул число детей, отдыхающих у водоемов, увеличилось. Это повышает риск возникновения происшествий на воде. Родителям стоит контролировать детей, находящихся на пляже и в воде.


Орловское Информбюро
17 июня 2020 года
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