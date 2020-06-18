Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловщина приближается к снятию ограничительных мер. С 20 июня открываются летние кафе.



- Трое орловцев предстанут перед судом за денежные махинации.



- Из типографии - в территориальные избирательные комиссии. Мы узнали, где хранятся листы для голосования до того, как попадут в руки к избирателям.



- Что опасно для человека - смертельно для клещей. Почему пока лучше воздержаться от прогулок в городских парках и скверах?



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Вести-Орёл

17 июня 2020 года



