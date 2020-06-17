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В Орловской области представили календарный план поэтапного снятия ограничений по коронавирусу в хозяйствующих сферах


Сегодня на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции было предложено дополнить перечень организаций, деятельность которых не приостановлена, утвержденного постановлением Правительства Орловской области от 8 мая 2020 года № 287, следующими видами организаций:

С 20 июня смогут открыться летние веранды при стационарных предприятиях общественного питания, за исключением проведения там торжественных, массовых или досуговых мероприятий.

С 22 июня возобновят работу торговые центры и предприятия торговли непродовольственными товарами с увеличением площади торгового зала до 800 кв. м. и имеющие отдельный вход с улицы. Глава региона обратил внимание на то, что в торговых центрах будет возобновлена торговля непродовольственными и продовольственными товарами, но пока не будет работать развлекательная сфера.

С 23 июня смогут открыться предприятия и организации гостиничного комплекса с учетом ограничений, установленных Роспотребнадзором.

С 1 июля откроются оставшиеся организации, работающие в сфере предоставления услуг. Это фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

Работа вышеназванных организаций допускается при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований:
назначение ответственного сотрудника, контролирующего исполнение рекомендаций Роспотребнадзора,
нахождение не более 1 человека на 4 кв. м площади для торговли непродовольственными товарами и спорт-залов и 5 кв.м на 1 посетителя водных групповых занятий,
соблюдение социальной дистанции между посетителями, работниками, нанесение соответствующей разметки,
бесконтактный контроль температуры у сотрудников до начала работы,
запрет на нахождение сотрудника на рабочем месте при признаках заболевания,
перед открытием – генеральная уборка с дезинфицирующими средствами, а также влажная уборка с дезинфицирующими средствами каждые 2 часа мест общего пользования, дезинфекция контактных поверхностей,
создание условий для обработки рук антисептиками для персонала и посетителей,
применение устройств обеззараживания воздуха (рециркуляторов),
работа персонала в масках и перчатках,
информирование работников о необходимости соблюдения мер профилактики и гигиены,
применение одноразовой спецодежды,
обеспечение 5-дневного запаса средств индивидуальной защиты,
при начале и возобновлении деятельности предприятия и организации должны выполнять мероприятия, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

При соблюдении данных условий организации, начинающие свою деятельность, смогут существенно снизить уровень распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает информационный портал Орловской области.


























Орловское Информбюро
17 июня 2020 года
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