Андрей Клычков рассматривает возможность закрытия учреждений, не выполняющих требование безопасности – без суда Об этом губернатор орловской области сообщил сегодня в прямом эфире в своих сетевых аккаунтах.





Андрей Клычков: «Мы расписали календарь включительно по сентябрь. Но мы договорились, что в связи с постоянно меняющейся обстановкой будем на две недели утверждать его региональным штабом, и соответственно каждую неделю будем снимать ограничения. Открытие тех или иных сфер имеет большие ограничения, большие риски, и я призываю всех, кто попадает в сферу открытия, чтобы они соблюдали меры безопасности. Я дал поручение нашему правовому управлению отработать возможность закрытия отдельных учреждений, без решения суда, в силу того, что не выполняются требования санитарной безопасности. Мы понимаем, что не все выполняют требования безопасности».





Орловское Информбюро

17 июня 2020 года



