Андрей Клычков объяснил связь между снятием ограничений и ростом заболеваемостью COVID-19 Губернатор Орловской области ответил на вопрос подписчиков в прямом эфире.





Андрей Клычков: «Мы с вами понимаем, что любому росту есть объяснение. Я в ежедневном режиме смотрю структуру заболеваемости. Каждый день мы смотрим: кто заболел, в каких районах, на каких местах работы - чтобы определить причины. И если возникают очаги заражения – они тут же дают рост. Многие не верят в существование болезни, но открытие тех или иных сфер – создаёт большие риски, и я призываю всех, кто попадает в сферу открытия или возможности работы, чтобы они соблюдали требования безопасности».





Артемий Лукьянчиков

17 июня 2020 года



