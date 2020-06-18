Андрей Клычков: «Надеюсь, что ситуация с коронавирусом позволит детально отработать каждого нуждающегося в работе» Губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в соцсетях прокомментировал рост числа безработных в регионе.





Андрей Клычков: «Сегодня большое количество вакансий предлагается. Поэтому те, кто потерял работу, – на сегодня у нас больше «Сегодня большое количество вакансий предлагается. Поэтому те, кто потерял работу, – на сегодня у нас больше 11 тысяч человек – мы сейчас готовы максимально содействовать и организовывать занятость. Хотя мы понимаем, что выплаты и возможность их получить, простимулировала выход безработных из тени».





Артемий Лукьянчиков

17 июня 2020 года



