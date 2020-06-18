Андрей Клычков прокомментировал ситуацию с выплатами медикам в Орловской области

Андрей Клычков: «Все деньги медики получают в полном объёме. В ежедневном режиме я получаю статистику. Если кто-то не получил деньги, положенные в рамках постановлений №415 и №484, есть горячая линия департамента здравоохранения, есть горячая линия Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, горячая линия прокуратуры. Пожалуйста, обратитесь, если такие факты есть – я лично прослежу, чтобы люди получили деньги, если они попадают под действие этих постановлений».





Артемий Лукьянчиков

17 июня 2020 года



