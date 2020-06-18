Под Орлом сбили девочку-подростка ДТП произошло 17 июня в 22:30.





9-летний водитель, не имея водительского удостоверения, управляя мопедом «Орион», следовал по ул. Некрасова пгт. Нарышкино и в районе дома № 3 допустил наезд на пешехода – 11-летнюю девочку, которая шла по правому краю проезжей части без световозвращающих элементов.



В результате ДТП девочка получила телесные повреждения, госпитализирована в ДОКБ г. Орла.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 10 ДТП, среди них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы (ребенок), сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



