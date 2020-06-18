Орловским пожарным удалось отстоять загоревшийся частный дом Пожар произошел вечером 17 июня в Заводском районе Орла.





Пожар произошел в двухэтажном частном доме на улице Яблочной. Очаг возгорания прибывшие на место пожарные расчеты обнаружили в подвальной части дома. Чтобы не допустить пламя наверх, в жилые помещения, пришлось сосредоточить усилия на путях возможного распространения огня. Пожар был ликвидирован в тех размерах, которые он принял на момент прибытия первых пожарных подразделений. В ходе боевых действий удалось прекратить распространение горения на верхние этажи.



Уточнить причины возгорания предстоит пожарным экспертам. По словам жильцов, среди сгоревшего имущества оказались стройматериалы и старая домашняя утварь.





Иван Суверин

18 июня 2020 года



