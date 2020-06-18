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На Орловщине болеет картофель

Как сообщает Россельхознадзор, золотистая картофельная нематода зарегистрирована на территории всех районов Орловской области.


Специалистами Россельхознадзора ежегодно проводятся карантинные фитосанитарные обследования посадок картофеля. При проведении обследований отбираются образцы почвы из мест выращивания картофеля для проведенных лабораторных исследований.

По состоянию на 1 июня, золотистая картофельная нематода зарегистрирована на территории всех административных районов Орловской области. Практически все очаги картофельной болезни выявлены на приусадебных и садовых участках. Это связано с тем, что люди на своих участках занимаются постоянным, бессменным выращиванием картофеля как монокультуры.

Золотистая картофельная нематода – особо опасный возбудитель болезней растений, за нарушение правил борьбы с которым предусмотрена административная ответственность. Так, может последовать предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Чтобы справиться с нематодой, нужно в течение нескольких лет проводить комплекс различных мероприятий. Необходимо соблюдать севооборот – картофель должен возвращаться на прежнее место не ранее, чем через 4 года.

В это время можно возделывать непоражаемые нематодой культуры: многолетние травы, зерновые злаки, горох, капусту, чеснок, лук, огурцы, свеклу, кабачки и др. Специалисты также советуют выращивать нематодоустойчивые сорта картофеля, проводить уничтожение сорняков семейства пасленовых, применять биопрепараты, угнетающие нематод и стимулирующие устойчивость картофеля. Также, перед посевом можно вносить в почву, заражённую нематодой, повышенную дозу органических удобрений.


Орловское Информбюро
18 июня 2020 года
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