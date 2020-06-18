Орловцев приглашают принять участие в совещании губернатора с главами районов Сегодня на портале Орловской области будет вестись онлайн-трансляция совещания. Начало в 11:00.





С прошлой недели по четвергам глава региона Андрей Клычков в новом формате проводит еженедельные совещания с главами муниципальных образований.



За ходом совещаний сможет наблюдать каждый житель региона. Для этого нужно зайти на главную страницу информационного портала Орловской области. По словам губернатора, такое решение он принял после ежедневного двухмесячного общения с жителями области через прямые эфиры в соцсетях.



Андрей Клычков:



«Наша работа в прямом эфире – это еще и способ активизировать народный контроль за работой власти. Кроме того, будем рассматривать обращения граждан, которые поступают и ко мне, и на порталы наших администраций».



На совещаниях будут обсуждаться вопросы реализации национальных проектов, формирования бюджета на следующий год, уборки урожая, подготовки к предстоящему отопительному сезону, благоустройства дворовых и общественных территорий, дорожного ремонта, подготовка к проведению важнейших общественно-политических событий. В зоне особого внимания – тема противодействия коронавирусу.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



