В Орловской области 71 новый случай COVID-19 Всего в регионе выявлено 3929 случаев с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 18 июня выявлен 71 новый случай заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1940. Выздоровели – 1945. Умерло 44 человека.







Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



