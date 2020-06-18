Количество заболевших COVID-19 в Орле приближается к двум тысячам На сегодня в регионе подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.





По информации федерального оперативного штаба на 18 июня в Орловской области зарегистрировано 3929 случаев заболевания коронавирусом.



Общее число больных в регионе составило 1940 человек, выздоровели 1945 человек. 44 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.



В настоящее время COVID-19 подтвержден у 1836 жителей Орла, 492 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 373 – в Орловском районе, 115 – в Болховском районе, 89 – в Урицком районе, 84 – в Ливнах, по 82 – в Дмитровском и Хотынецком районах, 81– в Новодеревеньковском районе, по 65 – в Новосильском и Свердловском районах, 57 – в Шаблыкинском районе, по 54 – в Кромском и Верховском районах, 50 – в Знаменском районе, 48 – в Глазуновском районе, 46 − в Ливенском районе, 45 – в Покровском районе, 34 – в Колпнянском районе, по 33 – в Троснянском и Малоархангельском районах, 31 – в Должанском районе, 27 – в Залегощенском районе, 19 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 16 – в Краснозоренском районе.



Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального департамента здравоохранения, сообщает информационный портал Орловской области.



















Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



