Выпускники получат результаты ЕГЭ до 15 августа Кстати, пересдачи ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить свой результат, в этом году не предусмотрены.





Об этом сообщает ИА «ТАСС» со ссылкой на врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева.

Анзор Музаев: «Мы этот вопрос проработали, у нас было совместное заседание трех ведомств и совета ректоров, и там мы все договорились и синхронизировали все сроки, связанные и с выдачей аттестатов, и с проведением экзаменов, в том числе - с обработкой результатов. И те даты, которые все видят в расписании, с учетом резервных дней в августе, рассчитаны именно из соображения, что мы успеем обработать и выдать результаты до 15 августа».

Анзор Музаев также отметил, что все высшие учебные заведения эти результаты увидят, и смогут в течение 10 дней провести отбор и выпустить приказы о зачислении.



Пересдачи ЕГЭ для тех, кто хочет улучшить свой результат, в этом году не предусмотрены.



Анзор Музаев: «Пересдачи будут, не чтобы улучшить результат, а для тех, кто по каким-то причинам или не явился на экзамен, или по каким-то причинам, связанным в первую очередь со здоровьем, не смог его завершить, и на это оформлен в пункте проведения экзамена соответствующий протокол». Основная волна сдачи ЕГЭ-2020 в России была перенесена из-за пандемии коронавируса и начнется с 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в экзаменах в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



