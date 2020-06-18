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Игроки ФК «Орел» провели первые тренировки после выхода из карантина

О сложностях в привычных занятиях узнала Анастасия Дорохова.


Долгожданные тренировки у футболистов теперь начинаются по-особому. Перед стартом - измерение температуры. Наставники ведут занятия в масках. Количество игроков на тренировке – ограничено. Вместе на площадке – не более восьми человек. Как отмечают футболисты, командные действия таким образом отработать будет сложно, но поддержать физическую форму - получится.

При благоприятных условиях Первенство Третьего дивизиона начнется в августе. Сейчас обсуждается несколько вариантов проведения соревнований. Среди них – разделение участников на региональные дивизионы.

Валерий Ноздрин, главный тренер ФК «Орёл»: «У нас будет Калуга, мы, Брянск и Елец. Две сильнейших команды, которые занимают первое и второе место, выходят в финальную часть. Там уже будет группа из шести команд, которые и будут бороться за первое - шестое место. Я думаю, что будет интересно».

Параллельно с турниром КФК должен быть доигран и прерванный сезон Студенческой лиги. В этих соревнованиях орловцы занимают промежуточное четвертое место. Так что сезон у нашей команды должен получиться насыщенным. Главное, чтобы вирус позволил.


Анастасия Дорохова
18 июня 2020 года
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