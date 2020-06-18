В Орле обсудили безопасность на воде и обстановку с пожарами Эти две животрепещущие темы на внеочередном заседании обсудили члены областной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По обоим направлениям ситуация в этом году развивается нестандартно.





Раннее тепло в этом году на пожарной обстановке сказалось крайне негативно. Первые поджоги сухой травы были зафиксированы в конце февраля, и еще до начала лета огнеборцам пришлось ликвидировать возгорания в лесопосадках. А введенный в марте особый противопожарный режим в этом году продлился непривычно долго - почти два месяца.



Александр Александров, начальник управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Орловской области: «Рост пожаров на дату введения особого противопожарного режима составлял более 200% - 2084 случая горения сухой травы».

Обстановку удалось стабилизировать, но и по сей день цифры пожарной статистики почти на 8% превышают прошлогодние показатели.



А вслед за огненной угрозой пришла водная. С повышением температуры многие орловцы, лишенные привычных морских поездок, устремились к местным водоемам.



За две недели июня у нас зафиксировано семь происшествий. При этом погибли пять человек. Два из семи ЧП на воде обошлись без жертв благодаря спасателям. Оба эпизода случились на городском пляже, и один из спасенных - 12-летний мальчик. В этих условиях вопросы организации безопасного отдыха у воды встают особенно остро, но, увы, от их решения некоторые чиновники устранились.



Сергей Гладков, первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Орловской области: «В таких муниципальных образованиях, как Болховский, Верховский, Краснозоренский, Новодеревеньковский администрация не планирует открытие муниципальных пляжей, ссылаясь на пандемию».

Глава региона подчеркнул: не открывать купание официально - это вовсе не способ снизить риск.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы можем говорить, что у нас и коронавирус, и ограничения, но людей это не останавливает. У нас все люди на пляж идут».

Александр Новиков, начальник ГУ МЧС России по Орловской области: «Не сделать один пляж в муниципальном образовании, я считаю, это просто отписка и нежелание исполнять те полномочия, которые есть».

В мэрии Орла отчитались: городские пляжи официально начнут свою работу с 20 июня.





Иван Суверин

18 июня 2020 года



