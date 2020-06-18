Список утонувших на Орловщине - пополнился

Сегодня утром из Оки спасатели подняли тело 19-летнего орловца.



На Орловщине уже произошло семь ЧП на воде. В двух случаях спасатели успели вовремя.



Купальный сезон официально открывается только 20 июня.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



