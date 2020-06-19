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Мораторий на банкротство запрещает возбуждение дел по заявлению кредиторов


01 апреля 2020 года вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Среди положений закона – введение моратория на банкротство, который направлен на минимизацию экономических потерь от падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

О правовых последствиях принятия такого закона рассказала эксперт кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, начальник отдела по контролю и надзору в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Орловской области, кандидат экономических наук Анна Суровнева.

- Мораторий на банкротство запрещает возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. В период действия моратория все заявления будут возвращаться судом, даже если были поданы, но не рассмотрены, до введения моратория. Суд не исследует, связана ли задолженность перед кредитором с событием, которое послужило основанием для введения моратория. Все заявления к должнику, на которого распространяется мораторий, возвращаются судом автоматически. При этом возбуждение дела о банкротстве по заявлению должника остается возможным.

В своем выступлении Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что данное решение было принято в рамках поддержки отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Мораторий распространяется на налогоплательщиков, основной код ОКВЭД которых (по состоянию на 1 марта 2020 года) отнесен к наиболее пострадавшим отраслям либо к системообразующим или стратегическим организациям.

Контролирующим органом в процедурах банкротства является Росреестр. Мы контролируем проведение практически всех мероприятий в деле о банкротстве, а также рассматриваем жалобы на незаконные действия арбитражных управляющих в деле о банкротстве.

За пять месяцев текущего года в Управление Росреестра по Орловской области поступило 30 обращений граждан на работу арбитражных управляющих, что на 7 % больше показателя прошлого года.

По результатам проведенных надзорных мероприятий 6 арбитражных управляющих привлечены Арбитражным судом Орловской области к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, в отношении одного вынесено предупреждение, один арбитражный управляющий дисквалифицирован.

Чаще всего жители Орловской области жалуются на нарушения арбитражными управляющими закона о банкротстве, несвоевременное опубликование сведений о процедуре банкротства, нарушение процедуры реализации имущества и не включение в реестр требований кредиторов требования об оплате труда лиц, работавших по трудовому договору, - отмечает эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Анна Суровнева.


19 июня 2020 года
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