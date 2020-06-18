Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловщина приближается к 4 тысячам заболевших. За сутки диагноз подтвержден еще у 71 человека.



- Где и когда можно купаться в регионе этим летом? И почему не все пляжи откроются?



- Единое расписание для всей страны, новые технологии и правила. Готовность пунктов проведения ЕГЭ сегодня мы оценили на месте.



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Вести-Орёл

18 июня 2020 года



