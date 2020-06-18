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Орел готовится к экзаменационной кампании

Утверждено расписание и особенности ЕГЭ. 29 и 30 июня пройдут пробные экзамены. 3 июля - география, литература и информатика, 6 и 7 июля - русский язык, 10 июля - математика, с 20 по 25 июля - экзамены по остальным учебным предметам. Что ждет выпускников, и как в нашем регионе встречают новые правила?


ЕГЭ в этом году будет проходить по новым правилам. На этот эксперимент пошли 13 регионов России. Орловская область в их числе.

Бланки - те же, но уже присылают их в определенное время прямо в кабинет, а готовые экзаменационные листы через сканер отсюда же попадают в систему для проверки.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Таким образом мы обеспечиваем полную прозрачность и безопасность проведения Единого государственного экзамена. Кроме этого, во всех 24 пунктах проведения экзамена, во всех аудиториях у нс работает видеонаблюдение - подключены IP-камеры, обеспечивается работа общественных наблюдателей».

Что касается камер, то в этом году онлайн-наблюдателей станет больше. В аудитории - дистанция, если место перечеркнуто красным, оно останется пустым. Наличие маски на самом экзамене - не обязательно, хотя если вы придете со своими средствами индивидуальной защиты, придется поменять их еще на входе в пункт проведения экзамена. Но эти исключения касаются только школьников.

А чтобы вообще попасть на ЕГЭ придется постоять в очереди. На асфальте перед входом в пункт сдачи экзамена нанесена соответствующая разметка. Школьники будут заходить в здание по одному. При входе - обработка рук антисептиком, затем необходимо взять предложенные маску и перчатки. После измерения температуры можно пройти в раздевалку и сдать свои личные вещи. Затем - рамка металлодетектора. Дальнейший процесс всем понятен, главное не проносить телефоны и иные технологии, в этом году таких ошибок не простят. Пересдачи ЕГЭ не будет, так что у выпускников только один шанс.

Всего в этом году в регионе зарегистрировано 3590 выпускников, которые будут принимать участие в Едином государственном экзамене. Самый популярный экзамен - это литература, его будут сдавать более 95% выпускников. Следующий по популярности экзамен - обществознание, его выбрали 55% выпускников. Что касается иностранных языков, то два человека выбрали китайский язык.

В целом регион готов принять экзамены. Аудитории оснащены всей техникой, на пунктах расставлены рециркуляторы воздуха, индивидуальная защита включена.


Всеволод Трифонов
18 июня 2020 года
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