В Орле активисты провели вечерний рейд на остановках общественного транспорта

Как выяснили члены регионального отделения "Молодой гвардии", работа общественного транспорта в вечернее время вызывает массу нареканий у жителей. Чтобы удостовериться в этом, активисты вышли рейд и провели

мониторинг интервалов движения. Результаты мониторинга буду переданы в администрацию города Орла.



Как говорят общественники, по итогам аналогичных рейдов, которые активисты проводили в Орле уже не раз, были вскрыты многочисленные нарушения графика водителями маршруток. И на этот раз, считают в «Молодой гвардии», муниципальным властям придется принимать меры к нерадивым перевозчикам.





Иван Суверин

18 июня 2020 года



