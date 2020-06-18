Друзья пытались спасти

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Друзья пытались спастиКак выяснили следователи, молодой человек, тело которого сегодня нашли в Оке, накануне отдыхал в компании друзей.
Как сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области, проводится доследственная проверка по факту смерти 19-летнего местного жителя
18 июня 2020 года в районе улицы Пятницкой города Орла из реки водолазами извлечено тело 19-летнего местного жителя без признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что 17 июня 2020 года молодой человек в вечерние время отдыхал в компании своих друзей на берегу реки. Во время купания в реке начал тонуть. Товарищи пытались спасти парня, однако, оказать действенную помощь так и не смогли.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Орловское Информбюро
18 июня 2020 года