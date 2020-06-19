Орловские спортсмены возвращаются к тренировкам Территория стадиона Ленина постепенно оживает. Легкоатлеты, бобслеисты, лучники – члены сборных разного уровня приступили к занятиям после вынужденного перерыва. О том, как для спортсменов прошли три месяца вынужденного простоя – в нашем материале.





В раздевалках бактерицидные лампы и дезинфекторы - тренировки орловских лучников проходят строго по рекомендациям Роспотребнадзора. Вынужденные каникулы, наконец, закончились. Впереди большая работа по возвращению формы. Но и в период строгой самоизоляции, лучники старались держать себя в форме.

Александр Митрохин, лучник: «Занимались общей физической подготовкой, проводили занятия, которые делали на тренировках. Разминки, прочие физические упражнения, с гантелями, гирями. Помимо этого, тоже психологические тренинги» Питание – важная часть подготовки спортсмена. Здесь у стрелков есть свои секреты.



София Попович, лучница: «Чтобы метко стрелять нужно кушать морковку, чтобы хорошо видеть. И чернику. У меня есть небольшие отклонения по зрению, они немного мешают мне стрелять, но я с этим справляюсь». Выход из карантина – дело не простое. У спортсменов это проходит сложнее, чем у обычных людей. Важно проработать программу подготовки и морально настроиться. А Чемпиону России по легкой атлетике Евгению Харину думать приходится не только о себе. Действующий спортсмен пробует себя в роли тренера



Евгений Харин, Чемпион России по легкой атлетике: «Тренеру моему 65 лет исполнилось, она не может со мной в процессе присутствовать. Но мы с ней каждый день созваниваемся, рассказываю свои ощущения. В общем, корректируем план. В этом сезон выйдет для меня переломным - из спортсмена в тренеры». С 1 июля у орловских любителей спорта будет больше свободы. Для занятий станут доступны не только уличные площадки, но и спортивные объекты, а также фитнес-клубы. В августе планируются провести и первые соревнования. Правда, пока без зрителей.





Анастасия Дорохова

19 июня 2020 года



