Нет сил на страх и уныние. Важна только работа День медицинского работника в этом году мы отмечаем с особым чувством благодарности. Нет медика, которого бы не коснулись трудности и опасности, связанные с пандемией. Выдержали не все, но для самых стойких это была проверка на мужество и верность профессии. С теми врачами, кто на переднем крае, встретилась Елена Литинская.





Устали все, но особенно медики. Они не могут позволить себе жалобы и самоизоляцию, ведь давали клятву Гиппократа. Для Елены Камеш кошмар начался еще в апреле, когда в отделение пришел СОVID-19. Уволились все медсестры и санитарки. Остались только врачи.



Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Н.А. Семашко: «Тяжело очень было, потому что было недопонимание коллектива - многие уходили, просто бросали работу и уходили с рабочих мест. Сейчас все хорошо, сейчас у нас есть и буфетчицы, и кастелянши, и медсестры, и санитары».

Сейчас отделение укомплектовано и техникой, и кадрами, и достаточно средств защиты, но пациентов все больше. На 280 коек почти 300 пациентов. Силы уже не расходуются ни на страх, ни на уныние. Только на работу.



Елена Камеш, заведующая пульмонологическим отделением больницы им. Н.А. Семашко: «Я вообще без молитвы не иду на работу, понимаете?».

Елена Анисимова работает с самыми сложными больными. Она заведует отделением реанимации. Говорит, что сейчас очень много тяжелых пневмоний.



Елена Анисимова, заведующая реанимационным отделением больницы им. Н.А. Семашко: «Морально очень тяжело в том плане, когда молодой человек быстро ухудшается на глазах, когда требует вмешательство нашего, интубации, перевода на ИВЛ. Это всегда стресс для человека. Не бывает таких больных, за которых мы не переживаем. Все равно мы душой переживаем».

Елена и сама переболела СОVID-19, но как только тесты показали, что инфекции нет, сразу вышла на работу. Потому что врачей, как правило, не хватает. Очень переживает из-за легкомысленного отношения людей к своему здоровью.



Елена Анисимова, заведующая реанимационным отделением больницы им. Н.А. Семашко: «Люди, СОVID существует! Он - есть, и это очень тяжелая болезнь. И не всем удается с ней справиться, несмотря на то, что мы делаем все для этого».

В эти дни врачи практически всех специализаций столкнулись с новой коронавирусной инфекцией. Она очень усложнила работу даже акушеров-гинекологов. В Перинатальном центре уже родоразрешились пять женщин с СОVID-19, и зараженные пациентки продолжают поступать.



Радует то, что пока детки у зараженных коронавирусом мам рождаются здоровыми.



Когда снимался наш сюжет, в операционной проходило родоразрешение пациентки с коронавирусной инфекцией с помощью кесарева сечения. Ей оказывала помощь операционная бригада из 12 человек. Сегодня мы узнали, что ребенок родился здоровым!





Елена Литинская

18 июня 2020 года



