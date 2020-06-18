Житель Троснянского района подозревается в попытке дать взятку полицейскому

Уголовное дело возбуждено в отношении 49-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).



Как выяснили следователи, 17 июня 2020 года подозреваемый, находясь около здания отдела полиции, пытался дать взятку в размере 11 тысяч рублей старшему дознавателю ОМВД России по Троснянскому району за совершение заведомо незаконных действий – освобождение подозреваемого от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).



Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.



В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



