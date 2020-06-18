В Орле на городском пляже купаться запрещено! Пробы воды из Оки на пляже Городского парка культуры и отдыха не прошли испытания. Об этом сообщает сайт мэрии Орла.





Согласно предписанию Управления Роспотребнадзора по Орловской области, пробы воды, отобранные 9 июня из Оки в районе Городского парка культуры и отдыха, не соответствуют требованиям СанПиН по микробиологическим показателям.



В связи с этим купание в Оке в районе Городского парка культуры и отдыха запрещено. Соответствующие информационные знаки в рекреационной зоне уже установлены.



За соблюдением запрета регулярно будут следить сотрудники управления по безопасности администрации Орла, Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Орловской области, УМВД России по городу Орлу.



При этом отдыхать на берегу Оки в районе Городского парка культуры и отдыха разрешено.



Администрация города Орла напоминает, что купание в местах, необорудованных для этих целей, влечёт наложение административного штрафа в размере от одной до трёх тысяч рублей.

Таким образом, для купания в 2020 году будет открыто только озеро «Светлое жизнь».



Купальный сезон в Орловской области стартует 20 июня. Такое решение приняли на заседании региональной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.



Управление по безопасности администрации города Орла убедительно просит с пониманием отнестись к данной информации. Отдельное внимание необходимо уделить детям — именно они чаще всего купаются в необорудованных местах, тем самым подвергая свою жизнь опасности.



Если заметили человека в водоёме, неразрешённом для купания, сообщите в Службу спасения по телефону 112 или в Единую дежурно-диспетчерскую службу Орла — 43-22-12.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



