Вдоль переулка Маслозаводского появится дополнительная парковка, а на 20 участках дорог установят камеры В Орле изменится схема организации дорожного движения.





Как сообщает сайт городской администрации, изменения, которые претерпит схема проезда по улично-дорожной сети Орла, рассмотрели на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.



В частности, члены комиссии по ОБДД единогласно поддержали предложение установить на 20 участках дорог приборы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД).



В Заводском районе — это Кромское шоссе, 2; ул. Комсомольская, 189; ул. Комсомольская, 263; ул. Городская, 60; Карачевское шоссе, 52-54.



В Советском районе — ул. Генерала Родина, 69; перекр. Ипподромный; Наугорское шоссе, 90; ул. Тургенева (от ул. Лескова до ТЦ «Атолл»), пересечение улиц Полесской и Новикова.



В Железнодорожном районе — ул. Московская, 34; ул. Московская, 171; пересечение ул. Ляшко и пер. 5 Августа, 81; ул. 1-я Курская, 140; Новосильское шоссе, 11.



В Северном районе — ул. Михалицына, 5; Московское шоссе, 142; ул. Металлургов, 1; ул. Раздольная, 27; ул. Рощинская, 41.



Директор «Спецавтобазы» Сергей Яковенко ходатайствовал об установке на некоторых улицах дорожных знаков, запрещающих стоянку в отдельные часы.



Он пояснил, что припаркованные автомобили не позволяют качественно вести уборку города.

Так, с 00:00 до 06:00 оставлять транспорт будет запрещено на улицах Советской, Покровской, Революции и Степана Разина, а круглосуточно — на улицах Раздольной (на участке между Кузнецова и Металлургов), Рощинской (на участке от Рощинской, 1 до Раздольной), 60-летия Октября (по стороне хореографической школы до пересечения с ул. Максима Горького) и Московской (от дома №65 до Герцена).



Также знаки «Остановка запрещена» появятся на ул. Максима Горького (на участке от дома №67 до пересечения с ул. 60-летия Октября). Как пояснил глава Советского района Артём Левковский, припаркованные здесь автомобили искусственно сужают проезжую часть, в связи с чем образовываются транспортные заторы.



Аналогичная ситуация — на ул. Ростовской (напротив ТЦ «Горки»).



Начальник отдела ГИБДД по городу Орлу Юрий Капустин отметил, что некоторые посетители ТЦ оставляют автомобили на обочине, а не на специально отведённой для них парковке, что зачастую затрудняет проезд других автомобилей. Члены комиссии по ОБДД одобрили установку на ул. Ростовской знаков «Остановка запрещена».



А вот у ТЦ «Технопарк» вдоль пер. Маслозаводского появится дополнительная парковка. Как сообщил Юрий Капустин, заездной карман уже есть, но его необходимо оборудовать дорожными знаками, ограждениями и выделить машиноместо для лиц с ограниченными возможностями здоровья.



В 2021 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет ремонтироваться ул. Октябрьская. Планом предусмотрен демонтаж пешеходного перехода в районе дома №58 по этой улице. Он нецелообразен, отметили члены по ОБДД, поскольку в 160 метрах есть регулируемый перекрёсток.



Артём Левковский отметил, что также необходимо предусмотреть установку пешеходных ограждений на месте существующего перехода. Без этой ограничительной меры жители, привыкшие переходить дорогу в указанном месте, начнут нарушать ПДД.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



