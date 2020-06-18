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Сегодня орловским зоозащитникам передали корма и лекарства для их подопечных

На попечении волонтеров общественной организации «Забота» - несколько десятков собак и кошек.


На территории пункта передержки - 23 судьбы. Истории предательства, трагических случайностей и спасения. Все расходы - на плечах волонтеров. Скидываются сами, организуют сборы в социальных сетях. Сухой корм в списке деликатесов. Но в ближайшие дни побалуют подопечных вкусным - в подарок получили запас питания и медикаменты в рамках акции «Лучший друг», которую организовали сторонники партии «Единая Россия». Заодно обсудили и возможность получить грант. В этом вопросе много нюансов. С документацией - обещали помочь. Впрочем, в вопросах защиты животных есть еще целый ряд проблем, требующих утверждения на законодательном уровне. Так, в поправках к Конституции есть пункт о бережном отношении к животным. Это важно для формирования здорового общества, - говорит депутат Госдумы Ольга Пилипенко.

В Орле действуют несколько добровольческих организаций помощи бездомным животным, официально зарегистрированных - две. Сейчас идет работа по созданию первого приюта, который будет - областным. Место расположения - на территории «Спецавтобазы». Пока вопрос решается на правовом уровне.

Владимир Зайцев, главный специалист отдела реестра и сделок с недвижимостью УМИЗ администрации г. Орла: «Мы передали в собственность два объекта. Это земля и здание, расположенное по адресу Новосильское шоссе, 18, площадью 686 кв. метров».

Виталий Сиротин, замначальника управления ветеринарии Орловской области: «Потом этот приют переходит в управление нашей подведомственной организации - Областному ветеринарному центру. Там будет штат людей, которые будут занимать - водитель, ветврач».

Это - перспективы. А пока предстоит изготовить проектно-сметную документацию.

Виталий Сиротин, замначальника управления ветеринарии Орловской области: «Будут торги, за счет областного бюджета. Эта процедура будет проходить от трех до пяти месяцев. Но мы постараемся до конца года документацию изготовить, чтобы в бюджет следующего года заложить необходимое количество денег на его ремонт капитальный».

Кроме того, необходимо будет закупить оборудование, обеспечить собак площадкой для выгула. Планируется, что помощь будут получать около 150 животных в месяц.


Мария Семак
18 июня 2020 года
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