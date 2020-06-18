Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Откроют всё, но поэтапно. Какие послабления действуют в регионе с сегодняшнего дня?



- ЕГЭ-2020. Что он принесёт? И как пройдет? Об этом сегодня мы узнали в пункте проведения экзамена.



- Пытались помочь, но не спасли. В региональном СК проводят проверку по факту гибели на воде.



- День медицинского работника в этом году мы отмечаем с особым чувством благодарности. С теми, кто на переднем крае, встретилась Елена Литинская.



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Вести-Орёл

18 июня 2020 года



