Скоро орловцы смогут получить карту жителя Орловской области Предполагается, что карта объединит в себе функции банковской карты, транспортной карты, пропуска на работу или в учебное заведение, идентификатора в системе предоставления медицинских и кампусных сервисов, носителя электронной подписи, а также ряд других возможностей.





Как сообщает информационный портал Орловской области, проект «Карта жителя Орловской области» реализуется на базе национальной платежной системы «Мир». Суть его заключается в том, что функции платежной банковской карты будут дополнены доступом к нефинансовым сервисам. Другими словами, карта жителя объединит в себе возможности платежной и социальной карт.



Губернатором Орловской области Андреем Клычковым утверждена Дорожная карта по реализации проекта.



На начальном этапе реализации новый инструмент объединит в себе один финансовый и один нефинансовый сервисы: карта будет использоваться для зачисления социальных выплат льготным категориям граждан, а также она станет транспортной картой для пассажиров, имеющих право на льготный проезд в общественном транспорте.



В дальнейшем по карте жителя Орловской области орловцам будут доступны и другие нефинансовые сервисы, такие как сервис электронной подписи, медицинские сервисы, идентификация в системе контроля доступа, кампусные проекты и т.д.



На первом этапе картой смогут пользоваться жители региона, относящиеся к льготным категориям граждан. В будущем, когда функции карты будут расширены, она станет полезным сервисом для каждого орловца.



Получить карту жителя Орловской области можно будет в любом банке, присоединившемся к проекту.





Орловское Информбюро

18 июня 2020 года



